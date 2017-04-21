"Ведомости" получили иск Фридмана

Картина Марка Шагала "Баран" 1928 года впервые представлена в РоссииНовости Урала 21 апреля, 17:56
Лукас Подольски стал послом чемпионата мира по хоккею - 2017Спорт 21 апреля, 17:55
Тарпищев: перенос матчей Кубка Федерации на день раньше лучше сказался бы на теннисисткахСпорт 21 апреля, 17:52
Российские и французские зоологи открыли новые виды ядовитых моллюсковНаука 21 апреля, 17:49
СК предъявил обвинение жительнице Подмосковья, укравшей ребенка и растившей его два годаПроисшествия 21 апреля, 17:35
Бюджет Федерации бокса России в 2017 году составит почти 150 млн рублейСпорт 21 апреля, 17:32
Минтруд предложил меры по стимулированию рождения первенцевОбщество 21 апреля, 17:20
Вяльбе: ФЛГР включит отстраненных лыжников в состав сборной России на следующий сезонСпорт 21 апреля, 17:19
Минобрнауки за два года упростит отчетность для научных организацийНаука 21 апреля, 17:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Газета "Ведомости" получила иск бизнесмена Михаила Фридмана, в нем не идет речь об опровержении всего материала. Об этом ТАСС сообщил шеф-редактор "Ведомостей" Дмитрий Симаков.
Бизнесмен подал иск о защите чести и достоинства к "Ведомостям" в связи с публикацией статьи "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии".
"Иск к нам пришел. Решений по нему пока нет, единственно, я могу только уточнить, что они не требуют опровержениям всей публикации, как это могло следовать из слов пресс-секретаря суда", - сказал Симаков.
Он уточнил, что основная претензия Фридмана связана со "связкой с русской мафией". "Хотя, их, в общем, и не думали обзывать русской мафией, завязка была в том, что, как тяжело российскому бизнесу в случае обыкновенных бизнес-конфликтов. Это основная претензия. Мы сейчас разбираемся", - сказал шеф-редактор.
Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира, составленном журналом Forbes. Состояние Фридмана оценивается в $14,4 млрд.
Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. Издатель - ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа" - с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.