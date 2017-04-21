"Ведомости" получили иск Фридмана

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Газета "Ведомости" получила иск бизнесмена Михаила Фридмана, в нем не идет речь об опровержении всего материала. Об этом ТАСС сообщил шеф-редактор "Ведомостей" Дмитрий Симаков.

Бизнесмен подал иск о защите чести и достоинства к "Ведомостям" в связи с публикацией статьи "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии".

"Иск к нам пришел. Решений по нему пока нет, единственно, я могу только уточнить, что они не требуют опровержениям всей публикации, как это могло следовать из слов пресс-секретаря суда", - сказал Симаков.

Он уточнил, что основная претензия Фридмана связана со "связкой с русской мафией". "Хотя, их, в общем, и не думали обзывать русской мафией, завязка была в том, что, как тяжело российскому бизнесу в случае обыкновенных бизнес-конфликтов. Это основная претензия. Мы сейчас разбираемся", - сказал шеф-редактор.

Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира, составленном журналом Forbes. Состояние Фридмана оценивается в $14,4 млрд.

Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. Издатель - ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа" - с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.