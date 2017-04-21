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Тува планирует экспортировать асбест в Иран и Узбекистан

Экономика и бизнес
21 апреля, 17:12 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Власти региона пока не называют объемы экспорта
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Горно-обогатительный комбинат "Туваасбест", возрожденный в этом году после двухлетнего простоя, планирует экспортировать асбест в Иран и Узбекистан, где продукция из этого материала может быть востребованной из-за особенностей климата. Об этом сообщил ТАСС глава республики Шолбан Кара-оол в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ). Объемы экспорта пока не называются.

"Асбест используется для производства шифера, в качестве кровельного материала он по климатическим условиям подходит Ирану, Узбекистану. Инвесторы (компания из Санкт-Петербурга Alba Capital - прим.ТАСС) надеются на спрос, который есть в Иране, Узбекистане. Последние несколько месяцев они очень плотно работают над этим", - сказал он.

Комбинат "Туваасбест" расположен в городе Ак-Довурак, в советское время он был здесь градообразующим предприятием. В постсоветские годы предприятие пережило кризис, у него менялись собственники, а два года назад производство полностью остановилось. В 2015 году комбинат выкупила у ООО "Сибирские минералы" компания Alba Capital, после чего на предприятии произошла модернизация, и в 2017 году было объявлено о возобновлении производства. На предприятии работает 60 человек, с выходом на проектную мощность (4,5-5 тысяч тонн в месяц) планируется трудоустроить 240 человек.

По мнению Кара-оола, производство асбеста и продукции на его основе даст импульс развитию города.

"Ак-Довурак не подходит по критериям федеральной программы по развитию моногородов, но оттого, что в городе живут всего лишь 15 тыс. жителей, он не перестает быть моногородом. Я ищу разные варианты обустройства, трудоустройства людей. Если будем не просто добывать и поставлять сырье - асбест, а делать из него переработанный продукт, то это будет большой плюс. Людей трудоустроить - было бы здорово", - сказал глава республики.

Красноярский экономический форум открылся вчера и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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Иран
Персоны
Кара-оол, Шолбан Валерьевич
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