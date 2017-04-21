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Власти Пермского края намерены на 60% профинансировать строительство "Белкомура"

Экономика и бизнес
21 апреля, 17:11 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
В настоящее время ведется перерасчет проекта, который планируют реализовать через концессию в два этапа
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Пермского края смогут выделить до 60% средств, необходимых на строительство железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) ориентировочной стоимостью 350 млрд рублей. Сейчас ведется перерасчет проекта, который планируется реализовать через концессию в два этапа, сообщил на Красноярском экономическом форуме врио губернатора Максим Решетников.

"До 60% финансирования на строительство "Белкомура" мы находим внутри региона благодаря налогам. Остальные средства мы будем привлекать либо претендуя на государственный грант, либо с помощью механизма TIF (Tax Increment Financing - возмещение инвестору затрат на строительство объекта из налоговых поступлений, полученных от реализации проекта - прим. ТАСС). Мы сейчас делаем пересчет проекта исходя из возможности реализации "Белкомура" двумя этапами: первый этап - Соликамск - Сыктывкар, второй - Архангельск и структура глубоководного порта. В ближайшие несколько недель завершим расчеты", - сказал он.

В конце февраля Архангельская область и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе в вопросах строительства "Белкомура". Потенциальный инвестор строительства глубоководного порта в Архангельске - китайская корпорация Poly International.

Проект строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири до 850 км. Новая магистраль имеет стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию.

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Красноярский экономический форум – 2017
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