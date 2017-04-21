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Ялта планирует установить побратимские отношения с итальянским городом Ровиго

Экономика и бизнес
21 апреля, 17:37 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
У Ялты уже есть города-побратимы в Италии - Поццуоли из округа Кампания и Сальсомаджоре-Терме в Эмилии-Романьи
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Крымский курортный город Ялта планирует установить побратимские отношения с городом Ровиго из округа Венеция в Италии. Власти городов подписали на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) протокол о намерениях, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Документ был подписан главой администрации крымского курорта Андреем Ростенко и вице-мэром Ровиго Эсио Кончи, который приехал в Крым с целью подписания протокола, чтобы в будущем установить побратимские отношения между двумя городами.

"Господин Кончи обещал обсудить данный вопрос по возвращению в Италию с мэром и депутатами родного города", - приводятся в сообщении слова Ростенко. Он отметил, что работа ведется в рамках народной дипломатии и с целью укрепления региональных связей.

По словам Кончи, прибывшего на ЯМЭФ в составе делегации из Италии, установление дружеских отношений между жителями двух городов является глобальной задачей. "Приятно будет установить дружеские отношения с городом Ялта с перспективой заключения соглашения о побратимстве. Хотелось бы скорее познакомиться с представителями ялтинской администрации и начать диалог", - сообщил он. "Ровиго находится в уникальной природной и экологической зоне, в дельте реки По, и, уверен, крымчанам было бы интересно приехать к нам, так же как и жителям Ровиго было бы интересно приехать в Ялту", - сказал вице-мэр Ровиго на полях форума.

У Ялты уже есть города-побратимы в Италии - это Поццуоли из округа Кампания и Сальсомаджоре-Терме в Эмилии-Романьи.

Третий Ялтинский международный экономический форум проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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