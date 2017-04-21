Шанхайские чудеса: в Китае представили автомобили будущего

С мировыми премьерами на открывшейся 21 апреля Шанхайской международной выставке автомобильной индустрии выступили десятки брендов — как известные во всем мире, так и популярные исключительно в Китае. Роскошные лимузины BMW 5 и Mercedes S-class, кроссоверы Changan CS55 и Citroen C5 Aircross, внедорожники Foton Sauvana и BAIC BJ80 — это лишь самый короткий из возможных список новинок.

Но к обычным авто с двигателями внутреннего сгорания в Шанхае было приковано намного меньше внимания, чем к экологически чистым электромобилям и гибридам, — их было представлено более 150.

Электрическое будущее

Причина объяснима — власти Китая приучают жителей к "машинам на батарейках". Чтобы купить обычную, нужно прождать от трех месяцев до нескольких лет. В случае с электромобилями все намного проще и быстрее. К тому же государство субсидирует покупку авто с нулевым выхлопом: бонус от правительства равен 30 тысячам юаней (почти 250 тысяч рублей).

Но, пожалуй, наиболее интересна даже не экологичность авто, а технологии, которые через несколько лет появятся и на серийных машинах.

Chevrolet FNR-X: тонкая настройка

FNR расшифровывается как Find New Road — "найти новую дорогу". И если предыдущий концепт Chevrolet FNR (без "икса") был "шоу-каром", то есть создавался, чтобы шокировать экспертов и привлекать посетителей выставок, то "икс-версия" гораздо ближе к выезду на настоящие дороги.

Тем интереснее используемые в нем технологии. Внешний вид меняется в зависимости от режима вождения: стоит водителю переключиться на спортивный режим, как заслонки решетки радиатора, передний и задний спойлеры и боковые "юбки" изменят свое положение, чтобы улучшить аэродинамику авто и снизить расход батареи и топлива — у машины есть и бензиновый, и электрический двигатели.

Водитель может убрать руль — и машина поедет сама. Причем не только по автостраде — Chevrolet FNR-X может автономно ездить и по разбитым дорогам. У этого гибрида есть оптические и акустические датчики. По их показаниям бортовой компьютер выбирает лучший путь на основе анализа и прогнозирования сложных дорожных условий.

Jeep Yuntu: дрон в помощь

Концепт-кар Yuntu — это еще один внедорожник, который способен ездить без водителя по любому покрытию. Ответственность за прокладку пути берет на себя не сонар, а дрон-квадрокоптер, который может взлететь над машиной и помогать ей в навигации.

ТАСС/Ruptly/Reuters

Сама машина огромна — в ней два ряда задних сидений. Кроме водителя, она может вместить еще семь человек. Чтобы никто не скучал, в машине есть 11 сенсорных дисплеев: по два в спинке каждого сиденья, кроме последнего ряда, один на передней панели и еще один — на изогнутой центральной консоли. Одиннадцатый дисплей — сама панель приборов.

Еще одной технической особенностью Jeep Yuntu является биометрическая охранная система, которая даст возможность включить двигатель только после сканирования сетчатки глаза и отпечатка пальца.

Какие из этих новшеств будут на серийной машине, можно будет узнать уже в 2018 году, когда Yuntu доедет до конвейера. Правда, продаваться она будет, скорее всего, только на китайском рынке.

Skoda Vision Е и Volkswagen I.D. Crozz: непохожие братья

Концерн VW Group — в него входят бренды Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT и другие — представил в Шанхае сразу два электромобиля на одной платформе: Skoda Vision E и Volkswagen I.D. Crozz. Технически машины очень схожи, главные отличия заключены в дизайне.

Skoda — более семейный автомобиль. Кресла водителя и пассажиров не только запоминают комфортную для человека позицию, но и поворачиваются на 20 градусов при открытии двери — для большего удобства.

В багажнике есть "самозатягивающиеся" ленты для багажа, а в обшивке каждой из дверей — площадки для беспроводной индукционной зарядки смартфонов. Так же заряжаются и аккумуляторные батареи самого Vision E — "станция" представляет собой площадку, над которой просто надо припарковать автомобиль. Еще одна особенность — отсутствие боковых зеркал, вместо них установлены камеры, изображение с которых транслируется на экран, растянувшийся по всей длине передней консоли. Дисплеи встроены и в подголовники передних кресел.

Другое видение салона у Volkswagen I.D. Crozz. Все кресла в концепт-каре можно переставлять как стулья в гостиной. Например, сделать из кроссовера одноместный болид. На лобовое стекло проецируется информация о скорости, навигационные советы и информация о достопримечательностях, которые видны за окном. Владелец автомобиля сможет воспользоваться системой Volkswagen ID, которая не только запомнит удобное для него положение сиденья, руля, но и температуру в салоне, уровень влажности и даже любимую музыку.

В самом салоне I.D. Crozz нет ни одной кнопки. Управление осуществляется жестами руки и голосовыми командами. Конечно же, оба электромобиля от VW Group могут ехать без участия человека — для этого надо нажать на эмблему на руле.

Chery Tiggo Coupe: играй, пока едешь

Концепт-кар китайского производителя представил технологию, позволяющую посоревноваться на виртуальном гоночном треке во время движения по реальному городу. В пробке водитель может перевести Tiggo в режим полного автопилота — руль, больше напоминающий штурвал, станет выполнять функцию джойстика, а на дисплее перед глазами водителя запустится видеоигра.

Mercedes-Benz A Sedan: Синеглазый

Самый маленький седан от Mercedes в Шанхае представил предсерийную модель в новом фирменном стиле — Sensual Purity ("чувственная чистота"). Акцент в презентации был сделан именно на внешности. Внутри фар автомобиля нанесена специальная краска, которая под влиянием освещения и ультрафиолетового излучения меняет цвет.

В качестве "технологического чуда" представлена система помощи при перестроении, которая появится и на серийных моделях, в том числе на новом флагмане S-class. При включении поворотника сонары сканируют пространство на наличие других автомобилей. Если помех нет, система поможет водителю встроиться в ряд. Если не получается — она не даст ему совершить ошибку.

Baidu: ПО для беспилотных машин

Китайский интернет-гигант Baidu представил на мотор-шоу систему проектирования беспилотного вождения с открытым кодом. Ее может использовать любой производитель — как сейчас многие компании по производству смартфонов используют Android. В Baidu уверены, что этот программный продукт сможет ускорить приближение эпохи беспилотного транспорта. Уже в 2020 году система сможет обеспечивать безопасную автономную езду по городам и шоссе без каких-либо вложений в дорожную инфраструктуру.

Сергей Круглов