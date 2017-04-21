Маршрут Керченской переправы может быть изменен на время строительства моста

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Маршрут Керченской переправы может измениться в связи с активной фазой строительства моста через одноименный пролив. Об этом сообщил ТАСС на Международном экономическом форуме в Ялте (ЯМЭФ) член президиума генсовета "Деловой России", председатель совета ПАО "Совфрахт" Дмитрий Пурим.

"Возможно, будет принято решение разграничить грузопотоки: пассажиры и автобусы будут следовать по маршруту Крым - Порт Кавказ, то есть по короткому пути, грузовые суда могут идти через порт Камыш-Бурум в районе Керчи", - отметил он. В настоящее все паромы на крымской стороне принимает Керчь.

Пурим уточнил, что причиной возможных изменений стало усложнившееся движение транспорта в связи со строительством моста. "Поэтому не исключено, что в ближайшее время Минтранс РФ и Министерство транспорта Крыма согласуют новый порядок движения судов", - сказал он.

Керченская переправа, соединяющая Краснодарский край и Крым, является единственной автотранспортной артерией между Крымом и остальной территорией России. По прогнозу "Единой транспортной дирекции", занимающейся перевозкой пассажиров, в этом году здесь ожидается пассажиропоток в объеме 6,4 млн человек.

Компания "Совфрахт" осуществляет морские перевозки грузов и пассажиров через Керченский пролив.

III ЯМЭФ проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 46 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, а также был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

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