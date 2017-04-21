Глава Минприроды предложил запустить систему индикаторов экологического здоровья

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Минприроды Сергей Донской предложил создать совместно с Роспотребнадзором систему индикаторов экологического здоровья. Об этом он сообщил в рамках III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Я считаю, что нам необходимо совместно с Роспотребнадзором внедрить систему индикаторов экологического здоровья, в том числе систему биомониторинга приоритетных токсичных веществ", - сказал он.

Донской подчеркнул, что экологически небезопасные производственные мощности влияют на санитарное состояние регионов. По его словам, в настоящее время 27 регионов входят в перечень территорий с комплексом ярко выраженных санитарно-гигиенических проблем. "Среди них - Магаданская, Курганская, Кемеровская, Челябинская, Свердловская области и Красноярский края", - уточнил министр.

III ЯМЭФ проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

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