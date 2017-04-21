Глазьев: как только Россия и Китай избавятся от доллара, военной мощи США придет конец

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Единственным способом остановки американской агрессии является полное избавление от долларовой зависимости, считает советник президента России Сергей Глазьев. Об этом он сообщил в интервью ТАСС на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Чем больше будет агрессия со стороны американцев, тем скорее они доведут дела до окончательного долларового краха, потому что единственный способ для жертв американской агрессии эту агрессию остановить - это избавиться от доллара. Как только мы с Китаем избавимся от доллара, американской военной мощи придет конец", - сказал он.

При этом, комментируя политику нового президента США, Глазьев отметил, что Дональд Трамп действует в соответствие с ожиданиями американской властвующей элиты.

"У меня не было никаких иллюзий, что он будет менять политику. Во-первых, американская агрессивность в мире объясняется стремлением сохранить американскую гегемонию в ситуации, когда они уже проиграли лидерство Китаю в экономике. Кроме военной дубинки, других способов заставить всех пользоваться долларом у США нет. Поэтому они ведут гибридную войну со всем миром для того, чтобы сбрасывать на другие страны бремя своих долгов, удерживать всех в долларе и ослаблять те территории, которые они не контролируют", - отметил Глазьев.

По его словам, "в этом свете антироссийская истерия и нарастающая русофобия - это долгосрочный фактор, связанный со специфическими интересами американской властвующей элиты".

"Они объективно ведут мировую гибридную войну, а субъективно эта война направлена против нас. И потом война, как и всегда в случае смены глобального лидера, разворачивается за контроль над периферией. Во времена Первой и Второй мировой войны провокатором выступала Англия, чтобы сохранить мировое лидерство, сейчас Америка делает то же самое. Трамп является выразителем этих интересов", - заключил Глазьев.

III ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.