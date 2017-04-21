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Международную ассоциацию "друзей Крыма" учредят в рамках ЯМЭФ

Экономика и бизнес
21 апреля, 17:51 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Кроме того, уже в октябре 2017 года может пройти форум "друзей Крыма"
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Международную ассоциацию "друзей Крыма", которая объединит политиков и бизнесменов, учредят в субботу, 22 апреля, в рамках III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом сообщил журналистам сопредседатель "Деловой России" и председатель правления фонда "ЯМЭФ" Андрей Назаров.

"Завтра в торжественной обстановке в Ливадийском дворце (находится в Ялте - прим. ТАСС) мы подпишем учредительные документы по созданию Международной ассоциации "друзей Крыма", - сказал он.

С идеей создания такой ассоциации на полях ЯМЭФ выступил экс-советник бывшего президента Франции Николя Саркози Жан-Пьер Тома. По его словам, эта ассоциация сможет объединить не только деловых людей и политиков, но и историков, экономистов. "Эта могла бы быть крупная ассоциация для того, чтобы открыть Крым для всего мира и сделать его самым интересным местом для туристов и для деловых людей", - считает он.

Вице-премьер региона, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов также поддержал эту идею. При этом он сообщил, что уже в октябре 2017 года может пройти форум "друзей Крыма". "Само по себе это очень важное предложение", - отметил Мурадов.

Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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