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Глазьев: бизнес Крыма нужно поддерживать через компенсацию транспортных расходов

Экономика и бизнес
21 апреля, 18:09 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Аналогичная система компенсации введена для предпринимателей Калининградской области, она направлена на выравнивание условий ведения деятельности на территории РФ
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. В Крыму должна быть реализована система компенсации бизнесу транспортных расходов, аналогичная той, которая введена для предпринимателей Калининградской области, заявил в интервью ТАСС советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

"У нас есть отработанная схема по Калининградской области, ее просто нужно распространить на Крым. Это субсидии прежде всего бизнесу, потому что речь идет о выравнивании конкурентных условий. Транспортная доступность Крыма по политическим мотивам сегодня не намного лучше Калининграда по естественным (причинам - прим. ТАСС). Она отработанная схема, хорошо работает", - сказал Глазьев.

С 2016 года предприятиям Калининградской области, не имеющим общих границ с основной территорией РФ, частично компенсируются затраты на железнодорожные перевозки товаров. Эта мера направлена на выравнивание условий ведения хозяйственной деятельности на территории России. Из-за транзитных платежей перевозка грузов по железной дороге обходится калининградским предпринимателям в среднем на 30 тыс. руб. дороже за каждый вагон, чем для компаний, работающих на остальной территории страны.

"Субсидирование транспортных расходов - вещь во многих случаях эффективная, поскольку она генерируется дополнительно хозяйственно-экономической активностью. Государство должно субсидировать транспортные издержки", - считает Глазьев, аргументируя необходимость введения аналогичных мер поддержки для предпринимателей Крыма.

Он подчеркнул, что государственные расходы в данном случае окупаются "через расширение экономической активности и увеличения налоговой базы".

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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