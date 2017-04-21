Глава Севастополя представил Кириенко стратегию развития города до 2030 года

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Севастополя Дмитрий Овсянников в рамках III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) представил Стратегию развития Севастополя до 2030 года первому замглавы администрации президента России Сергею Кириенко и вице- премьеру Дмитрию Козаку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы города.

"В пятницу глава Севастополя Дмитрий Овсянников присоединился к работе Ялтинского международного экономического форума. В рамках запланированных встреч он представил Стратегию развития Севастополя до 2030 года первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко и заместителю председателя правительства Дмитрию Козаку", - сказали в пресс-службе.

Накануне документ был внесен на рассмотрение Законодательного собрания Севастополя в виде законопроекта. Обсуждение в формате экспертных круглых столов проходило в несколько этапов в течение февраля - марта 2017 года.

Стратегия предусматривает, что уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в семь раз, вылов рыбы - в два раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70%. Кроме того предполагается, что до 2020 года в дороги Севастополя инвестируют более 20 млрд руб., завершится строительство индустриального парка, который обеспечит 1,5 тыс. новых рабочих мест.

III Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тысяч человек из 46 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.