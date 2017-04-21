МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за увеличение перевалки грузов в отечественных портах.

"В отношении перевалки в российских портах: очевидно, что это наша стратегическая задача, у нас нет никакого резона отдавать (грузы) заграничным портам - не важно, каким - украинским или еще каким-то", - заявил председатель правительства на совещании, посвященном крупным проектам развития транспортной инфраструктуры на севере страны.

По его словам, "мы должны прежде всего соблюдать наши национальные интересы и действовать именно в этом направлении, стараясь усилить (порты) и операции совершать в российских портах, чтобы на этом зарабатывала российская экономика в целом".

Глава кабинета министров также вновь высказался за принятие поправок в Кодекс торгового мореплавания. "Нужно довести до конца эту задачу", - указал он.

Мурманский порт

Медведев также сообщил, что к 2020 году грузооборот мурманского порта превысит 80 млн тонн. Кроме того, председатель правительства рассчитывает на существенный экономический эффект от создания и реконструкции сети автодорог и аэропортов на севере РФ.

"Автомобильные и железные дороги, морские порты, аэропорты имеют для труднодоступных северных территорий, арктической зоны критическое значение, жизненно важное значение", - сказал глава кабинета министров на совещании, посвященном крупным проектам развития транспортной инфраструктуры на севере страны. По его оценке, транспортная инфраструктура на севере "дает тысячи рабочих мест и является залогом экономического развития".

Среди планируемых масштабных строек он назвал развитие Мурманского транспортного узла. "Это один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в арктической зоне, но и в масштабах всей страны", - сказал Медведев. По его словам, "на базе нашего самого северного порта создается круглогодичный, глубоководный порт с очень существенными логистическими мощностями, где должны появиться терминалы для перевалки нефтяных грузов, угля, контейнеров, подъездные пути к порту, новая железная дорога". Премьер подчеркнул, что "проект очень крупный, этот морской хаб, который сможет принимать крупнотоннажные транспортные суда вместимостью до 200 тыс. тонн, будет интегрирован в международный транспортный коридор "Север - юг". "По расчетам, грузооборот порта Мурманск достигнет к 2020 году более 80 млн тонн, если получится сделать все", - отметил Медведев.

Среди других крупных проектов глава кабинета министров назвал разработанный бизнес-план создания железнодорожного северного широтного хода и железнодорожных подходов к нему. "Эта магистраль имеет протяженность 700 километров, планируется, что она соединит Северную и Свердловскую железные дороги, сократит транспортные маршруты от нефти- и газоконденсатных месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей", - описал перспективы Медведев. Он добавил, что "углеводородное сырье и газоконденсаты, нефть будут вывозить в европейскую часть страны и на экспорт в Европу и Северную Америку. "Суммарная загрузка может составить почти 24 млн тонн в год, это очень большой проект, по которому еще нужно принимать фундаментальные решения", - заметил глава кабмина.

"Очень существенный экономический эффект мы рассчитываем получить также от строительства и реконструкции на севере сети автомобильных дорог, реконструкции аэропортов", - добавил Медведев.