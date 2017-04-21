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"Деловая Россия" и Вольное экономическое общество подписали соглашение на полях ЯМЭФ

Экономика и бизнес
21 апреля, 18:34 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
В рамках соглашения о сотрудничестве "Деловая Россия" сможет пользоваться данными аналитики, подготовленными ВЭО
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Общественная организация "Деловая Россия" и Вольное экономическое общество (ВЭО) России подписали соглашение о сотрудничестве на III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Организация будет пользоваться аналитикой, которую готовит общество, сообщил журналистам сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

"Мы между "Деловой Россией" и обществом подписали соглашение, в котором предусматриваем взаимную работу по изучению процессов, трендов в экономике. У нас уже сейчас эта работа идет, но мы ее закрепили соглашением", - сказал он.

Назаров отметил, что организации нужна "аналитическая работа, позволяющая предлагать руководству страны дополнительные шаги по улучшению инвестиционного климата, по стратегии развития экономики России". 

"Деловая Россия" и Вольное экономическое общество провели 20 апреля в рамках ЯМЭФ панельную сессию в Ливадийском дворце.   

Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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