"Деловая Россия" и Вольное экономическое общество подписали соглашение на полях ЯМЭФ

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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Общественная организация "Деловая Россия" и Вольное экономическое общество (ВЭО) России подписали соглашение о сотрудничестве на III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Организация будет пользоваться аналитикой, которую готовит общество, сообщил журналистам сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.
"Мы между "Деловой Россией" и обществом подписали соглашение, в котором предусматриваем взаимную работу по изучению процессов, трендов в экономике. У нас уже сейчас эта работа идет, но мы ее закрепили соглашением", - сказал он.
Назаров отметил, что организации нужна "аналитическая работа, позволяющая предлагать руководству страны дополнительные шаги по улучшению инвестиционного климата, по стратегии развития экономики России".
"Деловая Россия" и Вольное экономическое общество провели 20 апреля в рамках ЯМЭФ панельную сессию в Ливадийском дворце.
Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.
Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.