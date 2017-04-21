Медведев подписал распоряжение о смене категории земли для Кольской верфи

МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал "распоряжение о переводе лесных земель - а это компетенция правительства - в земли промышленного использования для размещения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений Кольской верфи группы "Новатэк".

Как заявил председатель правительства на совещании, посвященном крупным проектам развития транспортной инфраструктуры на севере страны, подписание этого документа - "пример того, что власти готовы принимать такие управленческие решения". При этом он полагает, что крупные инфраструктурные проекты в нынешних экономических условиях следует реализовывать на принципах концессии, при софинансировании государством и бизнесом.

"Для реализации крупных проектов нужны значительные инвестиции не только из федерального бюджета, возможности которого, как известно, ограничены, но и из других источников", - указал премьер. Он предложил подумать участникам совещания над источниками финансирования северных строек на условиях концессии. "С учетом ограничений федерального бюджета нам нужно определиться с приоритетными проектами, которые будут осуществляться на принципах государственно-частного партнерства", - сказал Медведев.

Он заверил: "Естественно, государство будет стараться вносить свою лепту в этот процесс и за счет разных управленческих решений, и за счет других возможностей, принимать нужные распорядительные акты". В качестве примера принятия такого документа он назвал распоряжение о переводе лесных земель в земли промышленного использования для размещения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений Кольской верфи группы "Новатэк".