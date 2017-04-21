Китайская "Вэй фэн" инвестирует почти 320 млн руб. в лесопереработку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Маньчжурская торгово-экономическая компания "Вэй фэн" (Китай) инвестирует в создание лесопромышленного производства на юге Красноярского края 318 млн рублей. Соглашение об этом подписали сегодня на Красноярском экономическом форуме директор "Вэй фэн" Чжан Шуфэн и директор компании, на площадке которой будет создано производство, - ООО "Кошурниково" - Ирина Миско.

"В поселке Курагино производится подготовка площадки для размещения объектов строительства, построены фундаменты сушильного комплекса. Запуск производства запланирован на третий квартал 2017 года, выход на полную производственную мощность - первый квартал 2018 года", - сказал Чжан Шуфэн.

Деревообрабатывающее предприятие будет построено в поселке Курагино. Ежегодно там планируют производить 91,7 тыс. кубометров пиломатериалов, 14,4 тыс. кубометров мебельного щита, малогабаритные деревянные изделия, а также топливные брикеты. Инвестиции в проект составят 318 млн рублей, сообщили в Минлесхозе Красноярского края.

"В рамках реализации проекта будет создано 197 новых рабочих мест, что позволит привлечь в отрасль молодых специалистов и квалифицированные кадры. Кроме того, в слабо освоенных южных районах края улучшится лесная инфраструктура, увеличатся отчисления в бюджет и внебюджетные фонды. Немаловажен и тот факт, что на производстве будут применяться технологии, обеспечивающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, а из отходов пиления мы будем получать тепловую энергию для сушильных комплексов", - отметила Миско.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.