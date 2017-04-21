Лидерами продаж российского онлайн-магазина в Китае стали торт "Медовик" и мороженое

ЯЛТА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Фаворитами продаж российского онлайн-магазина в Китае являются алтайский мед, торт "Медовик" и мороженое. Об этом сообщил ТАСС предприниматель, член генерального совета "Деловой России" Игорь Чайка в рамках работы Ялтинского международного форума (ЯМЭФ).

"Порядка 70% товаропроизводителей, которые работают с нашей площадкой Dakaitaowa - это малый и средний бизнес. У наших предпринимателей очень большой потенциал. Кроме того, они производят высококачественную и вкусную продукцию, которая пользуется популярностью в Китае. К примеру, из числа особо полюбившихся товаров - алтайский мед, торт "Медовик" и мороженое", - подчеркнул Чайка.

Бизнесмен отметил, что российские продукты питания, помимо большой популярности на местном рынке, еще и стоят дешевле по многим товарным позициям в отличие от конкурентов.

"Мы очень выгодны китайскому потребителю по цене, в отличие от конкурентов из Америки. По некоторым товарным позициям мы различаемся по цене в 20-40%. К примеру, наш алтайский мед дешевле новозеландского меда на 20%. Кроме того, могу сказать, что мы выгодно отличаемая и по качеству", - подчеркнул Чайка.

В то же время предприниматель обратил внимание на некоторые трудности для малого бизнеса при работе в таком формате. "Сегодня малые предприятия не имеют возможности покрывать кассовый разрыв, в отличие от больших крупных игроков, которые работают в данном сегменте. На сегодня это наш единственный нюанс взаимодействия, но ничего сложного здесь не вижу", - пояснил он. По словам Чайки, пока его компания вынуждена авансировать предпринимателей или выкупать товар партиями для дальнейшей реализации.

Онлайн-платформа Dakaitaowa (в переводе с китайского - "открой матрешку") со 100-процентными российскими инвестициями заработала 19 июня 2016 года, ориентирована на продажу продуктов питания из России. Владелец площадки - китайская компании First Russian Cross-Boarder Trading (Shanghai) Limited. Проект поддержан Минсельхозом РФ. Планируется, что оборот компании в 2018 году достигнет $200 млн.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.