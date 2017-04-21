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Сергей Иванов призвал использовать мусор в качестве источника энергии

Экономика и бизнес
21 апреля, 18:43 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
По словам спецпредставителя президента РФ, мусор можно использовать в качестве топлива для выработки тепла и электроэнергии
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) высказался за активное использование мусора в качестве энергоносителя.

"У нас в России есть еще один возобновляемый источник энергии, он никогда не закончится - это мусор", - сказал Иванов на пленарном заседании форума. Он отметил, что мусор можно использовать в качестве топлива для выработки тепла и электроэнергии.

Ранее Иванов выразил обеспокоенность ситуацией с утилизацией мусора в Крыму накануне начала курортного сезона. По его словам, проблема мусоропереработки весьма актуальна не только для Крыма, но и для всей России, где накоплено 60 млрд тонн бытовых отходов, а только посчитанных нелегальных свалок - более 60 тыс. В качестве одной из мер борьбы с вывозом мусора на такие нелегальные свалки Иванов предложил объединить систему взимания платы с большегрузов "Платон" и спутниковую систему навигации "Глонасс".

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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