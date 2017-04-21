Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $52 впервые с 29 марта 2017 г.

Экономика и бизнес
21 апреля, 18:37 UTC+3 МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
На этом фоне российский рубль падает к доллару и евро
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% и составила $51,76 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $52 за баррель 29 марта 2017 года.

На этом фоне российский рубль падает к доллару и евро. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 18:30 мск вырос на 35 копеек - до 56,54 рубля, евро - на 24 копейки, до 60,48 рубля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Рейтинг Марин Ле Пен вырос после теракта на Елисейских полях
5
BuzzFeed: США намерены назначить спецпредставителя по Украине
6
Возбуждено уголовное дело о краже более 500 тыс. рублей у Владимира Соловьева
7
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
Темы дня
Загрузка...
Реклама