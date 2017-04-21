Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $52 впервые с 29 марта 2017 г.

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% и составила $51,76 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $52 за баррель 29 марта 2017 года.
На этом фоне российский рубль падает к доллару и евро. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 18:30 мск вырос на 35 копеек - до 56,54 рубля, евро - на 24 копейки, до 60,48 рубля.