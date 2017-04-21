Россельхознадзор снова обнаружил птичий грипп на предприятии "Евродона"

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор вновь обнаружил птичий грипп на одном из предприятий "Евродона", говорится в сообщении ведомства.
Надзорная служба фиксировала вспышку птичьего гриппа на предприятии компании в конце 2016 года.
"В результате лабораторных исследований в патологическом материале, отобранном от индеек, содержавшихся на участке подращивания №7 ООО "Евродон-Юг", расположенном в 1,5 км на восток от х. Маркин, Октябрьского района Ростовской области, выделен геном вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5", - говорится в сообщении ведомства.
В Россельхознадзоре также добавили, что в настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Ростовской области под контролем управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Проводятся первоочередные мероприятия.
В конце декабря 2016 года вспышка птичьего гриппа произошла на предприятии одного из крупнейших российских производителей индейки - "Евродон" в Ростовской области. Тогда пришлось уничтожить 160 тыс. голов птиц. Компания оценила свои убытки в размере более 1 млрд рублей.
Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.