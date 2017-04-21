Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор снова обнаружил птичий грипп на предприятии "Евродона"

Экономика и бизнес
21 апреля, 18:45 UTC+3 МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В ведомстве сообщили, что в неблагополучном пункте проводятся первоочередные мероприятия
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор вновь обнаружил птичий грипп на одном из предприятий "Евродона", говорится в сообщении ведомства.

Надзорная служба фиксировала вспышку птичьего гриппа на предприятии компании в конце 2016 года.

"В результате лабораторных исследований в патологическом материале, отобранном от индеек, содержавшихся на участке подращивания №7 ООО "Евродон-Юг", расположенном в 1,5 км на восток от х. Маркин, Октябрьского района Ростовской области, выделен геном вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5", - говорится в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре также добавили, что в настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Ростовской области под контролем управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Проводятся первоочередные мероприятия.

В конце декабря 2016 года вспышка птичьего гриппа произошла на предприятии одного из крупнейших российских производителей индейки - "Евродон" в Ростовской области. Тогда пришлось уничтожить 160 тыс. голов птиц. Компания оценила свои убытки в размере более 1 млрд рублей.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Рейтинг Марин Ле Пен вырос после теракта на Елисейских полях
5
BuzzFeed: США намерены назначить спецпредставителя по Украине
6
Возбуждено уголовное дело о краже более 500 тыс. рублей у Владимира Соловьева
7
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
Темы дня
Загрузка...
Реклама