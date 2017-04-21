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Титов негативно оценил возможность создания офшорной зоны в Крыму

Экономика и бизнес
21 апреля, 19:02 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
При этом бизнес-омбудсмен признал, что при введении элементов офшора может быть зафиксирован приток инвестиций в Крым
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов критически отнесся к возможности создания в Крыму офшорной зоны. Это будет негативно оценено иностранным бизнесом, сообщил он ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Сегодня это не мировой тренд, сегодня это стало не модным в мире - офшорные зоны, должна быть прозрачность. Мы сегодня КИК вводим в России - контролируемые иностранные компании - и законодательство об этом. Поэтому мы не должны скрывать своих бенефициаров, не может быть теневых схем. Поэтому я считаю, что даже в Крыму, где нужны инвестиции, в это играть не стоит", - сказал бизнес-омбудсмен.

В то же время он признал, что при введении элементов офшора может быть зафиксирован приток инвестиций в Крым, но это также повлечет "негативное отношение иностранных инвестиционных партнеров".

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Ранее на ЯМЭФ председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что депутаты нижней палаты парламента подготовили законопроект, который позволит ввести элементы офшора в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Главная идея - в рамках закона о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе внедрить возможность создания трастов. Траст - это своего рода соглашение о доверительном управлении имуществом, подразумевающее передачу имущества, при котором права на актив переходят от первоначального собственника к доверительному, а право получения выгоды сохраняется за первоначальным бенефициаром.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения СМИ о планах по созданию офшорной зоны на полуострове. Он сообщил, что никакого проекта по созданию офшора сейчас не обсуждается.

III ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из порядка 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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