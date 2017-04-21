Титов негативно оценил возможность создания офшорной зоны в Крыму

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов критически отнесся к возможности создания в Крыму офшорной зоны. Это будет негативно оценено иностранным бизнесом, сообщил он ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Сегодня это не мировой тренд, сегодня это стало не модным в мире - офшорные зоны, должна быть прозрачность. Мы сегодня КИК вводим в России - контролируемые иностранные компании - и законодательство об этом. Поэтому мы не должны скрывать своих бенефициаров, не может быть теневых схем. Поэтому я считаю, что даже в Крыму, где нужны инвестиции, в это играть не стоит", - сказал бизнес-омбудсмен.

В то же время он признал, что при введении элементов офшора может быть зафиксирован приток инвестиций в Крым, но это также повлечет "негативное отношение иностранных инвестиционных партнеров".

Ранее на ЯМЭФ председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что депутаты нижней палаты парламента подготовили законопроект, который позволит ввести элементы офшора в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Главная идея - в рамках закона о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе внедрить возможность создания трастов. Траст - это своего рода соглашение о доверительном управлении имуществом, подразумевающее передачу имущества, при котором права на актив переходят от первоначального собственника к доверительному, а право получения выгоды сохраняется за первоначальным бенефициаром.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения СМИ о планах по созданию офшорной зоны на полуострове. Он сообщил, что никакого проекта по созданию офшора сейчас не обсуждается.

III ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из порядка 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.