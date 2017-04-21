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Тува рассчитывает получить 200 млн руб. на второй мост через Енисей в Кызыле

Экономика и бизнес
21 апреля, 19:21 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Сейчас единственный в Кызыле мост через Енисей находится в аварийном состоянии
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Тувы рассчитывают получить 200 млн рублей из федерального бюджета в 2017 году на строительство второго моста через Енисей в столице республике Кызыле. Об этом сообщил ТАСС глава республики Шолбан Кара-оол в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Без моста, без доступности, без дороги, само собой, говорить о развитии не приходится. Мое обращение в адрес председателя правительства РФ (Дмитрия Медведева, о выделении средств на строительство моста - прим. ТАСС), вроде бы, имеет положительное решение. Необходимо 200 млн рублей", - сказал Кара-оол.

Сейчас в Кызыле существует один мост через Енисей - Коммунальный, который находится в аварийном состоянии. "После землетрясения 2013 года мост получил от МЧС России и проектного института Санкт-Петербурга довольно жесткое отрицательное заключение о состоянии", - уточнил Кара-оол. Однако динамичное освоение правого берега, где построен военный городок 55-й мотострелковой бригады, отмечают власти, требует строительства новой переправы.

Ранее сообщалось, что компания "Тува ИЗИС" уже ведет геологические исследования дна Енисея на предполагаемом месте строительства нового моста. Стоимость работ по возведению переправы оценивается в 1,09 млрд рублей.

Красноярский экономический форум открылся вчера и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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