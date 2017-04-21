Власти Бурятии ждут от резидентов ОЭЗ "Байкальская гавань" решения об участии в проекте

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Бурятии провело переговоры с резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" и ждет решения относительно их дальнейшего участия в проекте при условии, что ОЭЗ переходит в управление региону. Об этом сообщил ТАСС на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов.

"Настоящие условия такие, что все инвесторы не выполнили свои соглашения, и теоретически мы можем расстаться с каждым из них. Но мы провели с ними совещание, обрисовали ситуацию и перспективы, заявили о том, что зона, несмотря на существовавшую угрозу закрытия, сохраняется, и дали резидентам время, чтобы они подтвердили свои намерения", - сказал Цыденов, уточнив, что обсуждение вопроса состоится в мае - июне. По его словам, переход управления ОЭЗ республике, безусловно, потребует существенные расходы из регионального бюджета. "Но мы понимаем приоритеты, необходимость в реализации проекта "Байкальская гавань" есть", - подчеркнул врио главы Бурятии.

В настоящее время местное правительство занимается решением тех проблем, которые мешали развитию ОЭЗ в полной мере: в первую очередь, это законодательные ограничения в связи с наложением запретов рядом нормативных актов в пределах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

"На таких условиях никакой инвестор не готов вкладываться, - отметил Цыденов. - Мы сейчас им рассказали, что занимаемся вопросом корректировки законодательства. Кроме того, мы понимаем, что с момента заключения соглашений с инвесторами условия поменялись - повлиял и кризис, однако это долгосрочный проект, который мы намерены продолжать. Так что мы продолжим работы с теми, кто подтвердит свои намерения - кто их не подтвердит, с теми мы будем расторгать соглашения и искать новых инвесторов". Такие, по словам Цыденова, есть: "это и российские компании, и соинвесторы из Китая".

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ и занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала.

Красноярский экономический форум проходит 20-22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.