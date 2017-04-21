Mercuria может заключить контракт на создание портовой инфраструктуры в Кольском заливе

МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Швейцарский угольный трейдер Mercuria может заключить соглашение take-or-pay на создание портовой инфраструктуры в Кольском заливе. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера России.

"Мы просим вашего поручения на формирование финансово-экономической модели этого проекта и утверждения его параметров уже в ближайшем будущем. Соглашение по так называемому принципу take-or-pay, которое обеспечит доходность этого проекта, с угольной компанией-трейдером Mercuria может быть подписано уже в рамках Петербургского экономического форума", - сказал министр.

Речь идет о строительстве нового порта на западном берегу Кольского залива в рамках развития Мурманского транспортного узла.

"В соответствии с федеральной целевой программой, срок завершения проекта - 2020 год. В рамках бюджетных ограничений мы имеем дефицит бюджетных ресурсов, хотя строительство началось в 2014 году, и на сегодняшний день пройдено почти треть всего пути. Строительство развернуто на всех участках подходной железной дороги протяженностью 46 км", - отметил Соколов.

Для завершения строительства терминала и железнодорожных подходов в срок Министерство транспорта предлагает использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). "Здесь мы предлагаем двигаться по пути принципа платежей за доступность, когда частный инвестор привлекает средства на строительство объектов федеральной собственности. Но при этом уже за рамками горизонта бюджетного планирования, федеральной целевой программы, то есть 2020 года, получает от государства гарантированное возмещение своих вложений", - рассказал глава Минтранса.

Он уточнил, что объем инвестиций в портовую инфраструктуру оценивается в пределах 24-25 млрд рублей. Примерно столько же составляет дефицит средств на строительству железнодорожных подходов.

"Мы уже работаем над экономической и финансовой моделью этого проекта, и сегодня ГТЛК ("Государственная транспортная лизинговая компания") является бенефициаром, то есть компанией, которая консолидирует так называемую проектную компанию, которая могла бы получить инвестора, найти финансы, внебюджетные источники для реализации этого проекта", - заявил Соколов.

Премьер-министр положительно оценил предложение об использовании механизма ГЧП. "Такое предложение по модели ГЧП, в том числе и в железнодорожной сфере, применительно к Мурманской области и другим территориям, нужно подготовить и представить. Поработайте вместе с Минфином, с Минэкономразвития. Но в общем я другого варианта развития по таким направлениям пока не вижу. И это нужно обязательно сделать, обкатать этот проект и привлечь финансирование со стороны инвесторов", - заключил Медведев.