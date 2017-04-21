Группа "Онэксим" планирует начать эксплуатацию месторождения Ак-Суг в Туве в 2021 г.

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова планирует в 2021 году начать эксплуатацию Ак- Сугского медно-молибденового месторождения в Туве. Об этом сообщил гендиректор Голевской ГРК (входит в группу) Андрей Листков на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

"Проект на строительство необходимо утвердить к 1 августа 2019 года, начало эксплуатации месторождения - 2021 год. Период отработки - 23 года", - сказал Листков.

По его словам, в разведку месторождения уже вложено $100 млн. Капитальные затраты в проект составят $2,1 - 2,3 млрд. После запуска среднегодовое производство металлов составит 115 тыс. тонн меди, более двух тонн золота, 1740 тонн молибдена и 1,5 тонны иридия.

Месторождение расположено в Туве в 250 километрах от ее столицы - Кызыла. Лицензия на месторождение принадлежит ООО "Голевская ГРК".

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.