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Цыденов: газифицировать Бурятию можно при строительстве газопровода в Монголию

Экономика и бизнес
21 апреля, 20:17 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Ранее возможность газификации республики уже неоднократно рассматривалась, отметил врио главы Бурятии
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Газификация Бурятии, необходимая региону для сохранения экологии Байкала, может рассматриваться как часть строительства газопровода в Монголию. Такое мнение высказал ТАСС на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) врио главы Бурятии Алексей Цыденов.

"Если рассматривать газификацию Бурятии не как конечную точку, а как транзитный узел с заведением газа в Монголию, и рассматривать вопрос газификации соседнего государства как одно из условий снятия угрозы строительства ГЭС, то проект смотрится совсем по-другому", - сказал он.

При этом Цыденов напомнил, что возможность газификации республики рассматривалась несколько раз. Но есть официальный отказ от "Газпрома", обоснованный нерентабельностью проекта: "стоимость выходит высокая (от 60 млрд до 120 млрд руб.), а количество потребителей не достаточно для окупаемости". "Без федеральной поддержки продвинуть этот вопрос нам невозможно", - отметил врио главы Бурятии.

О необходимости газификации Бурятии и прокладки через территорию республики газопровода, идущего из России в Монголию, ранее заявлял также экс-сенатор от Бурятии, академик РАН Арнольд Тулохонов. По его мнению, это могло бы решить многие проблемы не только российского региона, но и зарубежного государства, которое испытывает дефицит энергоресурсов и в связи с этим готовится к реализации проектов по строительству каскада гидротехнических сооружений на главной артерии озера Байкал - реке Селенга и ее притоках.

Ранее ТАСС сообщал, что Байкальский регион (Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край) надеется на газификацию своей территории. Переход на газ предприятий, работающих у Байкала, систем отопления жилого фонда и социальных объектов положительно скажется на экологии озера, считают эксперты. Тему необходимости провести газ к трем субъектам РФ, расположенным рядом с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, Минприроды намерено обсудить с правительством России и "Газпромом".

Красноярский экономический форум проходит 20-22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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