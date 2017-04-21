Красноярский край договорился с "Русалом" о сокращении выбросов в атмосферу

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и генеральный директор компании "Русал" Владислав Соловьев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологической обстановки. Документ был подписан в рамках Красноярского экономического форума, передает корреспондент ТАСС.
"Компания, которая постоянно строит, обновляет производственные мощности и сейчас находится в большом масштабном плане дальнейшей модернизации, который позволит не просто сократить объемы негативного влияния, объем выбросов в атмосферу, и это изменит серьезно экологические последствия электрогидролиза алюминия", - заявил на подписании документа глава региона.
Он также отметил, что программа экологической модернизации затронет не только Красноярский алюминиевый завод, но и Ачинский глиноземный комбинат.
Как сообщалось ранее, "Русал" планирует начать с 2021 года внедрение технологии инертного анода на Красноярском алюминиевом заводе. Технология инертного анода носит уникальный характер и не имеет аналогов с точки зрения экологического эффекта. В производстве при классической технологии на одну тонну алюминия расходуется до 500 кг угольных анодов, что ведет к выбросам в атмосферу углекислого газа и других веществ. Инертный анод не содержит углеводов, при производстве с его помощью алюминия побочным продуктом становится не углекислый газ, а кислород.
Согласно данным последнего государственного доклада "О состоянии окружающей среды", объем выбросов в Красноярске в 2015 году составил 195 тыс. тонн, из них 34% приходится на автомобильный транспорт, 31% - на алюминиевый завод "Русал" и 23% - на три ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК).
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.