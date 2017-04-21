Новак: японские компании подтвердили возможности финансирования проекта "Сахалин-2"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Японские компании подтвердили заинтересованность в финансировании проекта "Сахалин-2", покупке сжиженного природного газа и строительстве третьей очереди проекта. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"В "Сахалине-2" мы обсуждали, планируется расширение этого проекта, строительство третьей очереди, и японские партнеры подтвердили заинтересованность, во-первых, и в покупке сжиженного природного газа с этого проекта, во-вторых, в возможностях финансирования проекта, ну и участие в строительстве", - сказал он.

Ранее Россия и Япония провели третье по счету заседание консультационного энергетического совета, в котором приняли участие глава Минэнерго РФ Александр Новак и японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие сотрудничества на российском направлении.

"Сахалин - 2" пока единственный в РФ действующий проект по производству сжиженного природного газа. Его оператором является Sakhalin Energy, компания подписала соглашение о разделе продукции с российской стороной в лице правительства РФ и администрации Сахалинской области в 1994 году. В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционеры Sakhalin Energy - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).