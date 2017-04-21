Трамп даст поручение пересмотреть введенные Обамой налоговые правила

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ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в пятницу даст поручение минфину провести пересмотр налоговых правил, введенных при его предшественнике демократе Бараке Обаме. Об этом журналистам на специальном брифинге в Белом доме рассказал министр финансов США Стивен Мнучин.
"Президент даст нам поручение пересмотреть все существенные налоговые регулирования, введенные с 2007 по 2016 год, с целью выявить необоснованную нагрузку, ненужные сложности и требования", - сказал министр. По итогам этого пересмотра минфин подготовит доклад, в котором будут описаны существующие проблемы, а также предложены способы их решения.
По словам Мнучина, "при прошлой администрации" американские граждане и предприниматели стали нести убытки из-за налогового кодекса. "Думаю, все согласятся с тем, что налоговая система стала слишком сложной", - добавил глава Минфина.
Указ, касающийся налоговой реформы, должен быть подписан 21 апреля в здании министерства, которое расположено рядом с Белым домом.