Перевозчики: пробег для возможного получения скидки в "Платоне" можно наездить за полгода

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пробег для возможного получения скидки в системе "Платон" может быть достигнут за полгода. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители автоперевозчиков.

Ранее первый замминистра транспорта Евгений Дитрих заявил, что минимальный пробег для получения скидки в системе "Платон" может составить 60-95 тыс. км в год. Дитрих уточнил, что эти предложения окончательно не согласованы и не утверждены.

Однако перевозчики с оптимизмом отнеслись к предложению ведомства и уже оценили приблизительные сроки достижения пробега для возможного получения скидки.

Представитель логистической компании "ПЭК" Игорь Алексашов считает, что заявленный пробег можно достичь уже за полгода.

"Конечно, мы поддержим возможное введение данной скидочной системы. В среднем фура проезжает в год 100-120 тыс. км. При очень спокойном режиме работы грузовик проходит 16-18 тыс. км в месяц, то есть 60-95 тыс. км машина проедет уже за шесть месяцев", - пояснил он.

Представитель холдинга "AsstrA" Олег Гребенько сообщил, что ни в одной стране не применяется система скидок от величины пробега, но так как у перевозчиков очень жесткая экономия, любые послабления будут позитивно восприняты.

"Мы осуществляем внутрироссийские и международные грузоперевозки, а также платим дорожные сборы в других странах. Могу сказать, что ни в одной стране не применяется система скидок от величины пробега. Используется дифференцированная оплата, которая зависит от экологичности транспортного средства, и понятно почему. На данный момент принцип получения скидки от пробега мне не совсем понятен. Но скидки никогда и никому не помешают. У перевозчиков очень жесткая экономия, поэтому любые послабления будут позитивными и востребованными", - отметил он.

По его словам, пробег грузового автомобиля по внутригородским перевозкам будет отличаться в 2-3 раза от пробега транспортного средства, выполняющего междугородние перевозки. Исходя из этого, большегруз по внутрироссийским перевозкам достигнет пробега 60-95 тыс. км за 5-9 месяцев.

В конце марта глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о введении скидок в системе "Платон" в зависимости от пробега.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.