Кабмин внес на ратификацию в Госдуму протокол о продлении проекта по маркировке шуб

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму протокол о продлении срока действия пилотного проекта по маркировке меховых изделий на территории Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) до конца 2018 года. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Основной целью реализации соглашения (по пилотном проекту маркировки меховых изделий) является противодействие поступлению в легальный оборот на территории стран-участниц пилотного проекта фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции, а также повышение эффективности государственного контроля за обращением отдельных групп товаров", - отмечается в сопроводительных материалах к протоколу.

Для продолжения сотрудничества в этом направлении государства-участники ЕврАзЭС договорились о продлении действия пилотного проекта по маркировки шуб с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

Маркировка меховых изделий в России стала обязательной в рамках пилотного проекта с 12 августа 2016 года. Данная норма запрещает ввоз и реализацию меховых изделий в странах ЕврАзЭС без маркировки специальными RFID-метками (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация товаров). Подобные метки способны хранить данные и передавать их бесконтактным способом с помощью радиоволн.