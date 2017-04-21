Крымский бизнес жалуется в "Опору России" на отсутствие крупных российских банков

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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Крымский бизнес чаще всего жалуется в "Опору России" на отсутствие на территории полуострова крупных российских банков и связанные с этим трудности с финансированием. Об этом сообщил ТАСС президент организации Александр Калинин в кулуарах III Ялтинского международного экономического форума.
"На то, что нет денег (жалуется бизнес). Здесь не работают крупные российские банки: нет Сбербанка, нет ВТБ, нет Газпромбанка. Не работает система национальной гарантийной поддержки от ведущих финансовых институтов, соответственно, они не могут получить заказы в рамках федеральной целевой программы "Крым", - сообщил Калинин.
В настоящее время крупные российские банки не работают в Крыму из-за угрозы применения к ним санкций со стороны Запада.
Калинин также добавил, что бизнесмены "часто жалуются на неадекватное рвение контрольно-надзорных органов, чего на материке уже нет". Происходит это из-за плохого знания федерального законодательства, пояснил Калинин.
III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, а также был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.
Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.