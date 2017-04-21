Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минстрой планирует отработать 2017 год без господдержки ипотеки

Экономика и бизнес
21 апреля, 22:23 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Ведомство готово совместно с ЦБ рассчитать нагрузку на бюджет в случае субсидирования ставки до 5-7% для отдельных категорий граждан
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Минстрой России предполагает отработать 2017 год без государственной поддержки ипотеки, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках III Ялтинского международного экономического форума. При этом ведомство готово совместно с Центробанком рассчитать нагрузку на бюджет в случае субсидирования ставки до 5-7% для отдельных категорий граждан.

"Мы этот год попробуем отработать ипотеку без допинга. Мы видим, что банки сами опускают ниже той процентной ставки, которую мы даже субсидировали до 12%. Сегодня уже ВТБ - 10,4%, Сбербанк - 10,9%. Мы видим, что без допинга государственных инвестиций движение есть", - рассказал министр.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем выступлении заявил о том, что ипотека под 5% только для нуждающихся может привести к удвоению строительного рынка.

Глава ведомства в свою очередь отметил, что Минстрой во второй половине года совместно с ЦБ планируют высчитать модель нагрузки на бюджет в случае субсидирования такого формата. Решение по субсидированию процентной ставки не до 12%, как в кризис, а до 7% или до 5% кажется очень заманчивым, сказал Мень. Однако нужно понимать, что это долгосрочные обязательства бюджета, добавил он.

"Давайте спрогнозируем 5% или 7%. Это долгосрочные бюджетные обязательства, нарастающие в геометрической прогрессии. И бюджет постоянно должен отвечать за них ", - отметил глава Минстроя. Увлечение субсидированием процентной ставки в ряде стран "привели к мыльному пузырю", подчеркнул министр.

Программа субсидирования ипотеки

Программа "Ипотека с государственной поддержкой" была принята в марте 2015 года в качестве антикризисной меры. Изначально она была рассчитана на год, но потом действие продлили до 31 декабря 2016 года.

Ранее глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщал, что программа субсидирования ипотеки в том виде, в каком существовала до конца 2016 года, не будет актуальна для 2017 года. В 2014 году, отметил министр, субсидирование давало минус 3,5-5% от средней ставки, сейчас - минус 1,5-0,5%. Кроме того, Мень говорил, что программа "Ипотека с государственной поддержкой" подразумевает два варианта продления. Первый вариант предусматривает изменение размера процентной ставки, второй - продление программы только для отдельных категорий граждан.

В 2016 году рынок ипотеки в России восстановился после снижения в 2015 году. Объем выданных ипотечных кредитов вырос на 27% и составил 1,47 трлн рублей, жилищные условия с помощью ипотеки улучшили около 860 тыс. семей (рост на 22%).

По прогнозам экспертов Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), в 2017 году объем выдачи ипотечных кредитов составит 1,8 трлн рублей, что позволит поставить новый рекорд на ипотечном рынке.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на форуме был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Персоны
Мень, Михаил Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой
2
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
3
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
4
Радиотехнический комплекс летающего радара А-100 впервые испытали в полете
5
Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о гетто
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама