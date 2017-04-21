Госсистема ценообразования в строительстве будет запущена в сентябре 2017 г.

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Государственная система ценообразования в строительстве (ГИС ценообразования) будет запущена в сентябре 2017 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках III Ялтинского международного экономического форума.

"С сентября у нас заработает государственная система, куда будет погружена единая сметно-нормативная база", - сказал он.

При этом использовать ее смогут все, вплоть до частника, который строит свою дачу, подчеркнул Мень. "С помощью системы можно понять, сколько стоят услуги, работы, строительные материалы, услуги машин и механизмов. Это для формирования стартовой цены перед проведением любого аукциона важно, это безусловно будет экономить средства", - сказал он, добавив, что мониторинг цен для системы будет проводиться ежеквартально.

Министр отметил, что использование ГИС ценообразования в строительстве станет обязательным требованием для бюджетных организаций, в том числе для компаний, у которых 51% принадлежит государству или муниципалитету.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.