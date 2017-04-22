ExxonMobil объяснила причины своего запроса в минфин США по "Роснефти"

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская корпорация ExxonMobil объяснила свой запрос о выводе из-под действия антироссийских санкций ряда совместных проектов с "Роснефтью" необходимостью выполнения контрактных обязательств перед российской компанией. Предприятиям Европы, которые конкурируют с американцами, не возбраняется добиваться аналогичных поблажек в режиме санкций Евросоюза. Об этом сообщил в пятницу агентству Bloomberg официальный представитель ExxonMobil Алан Джефферс.

"Мы понимаем заявление, которое сделал министр финансов Стивен Мнучин после консультаций с президентом Дональдом Трампом", - заметил он.

"Наш запрос был направлен с целью предоставить нашей компании возможность выполнить контрактные обязательства по соглашению о совместном предприятии в России, конкурирующим компаниям дозволяется предпринимать подобные действия (просить сделать исключение в режиме санкций) по санкциям, введенным Европой", - пояснил Джефферс.

США не станут делать исключений из режима санкций против России ни для нефтяного концерна ExxonMobil, ни для других американских компаний. Эта позиция была обозначена в распространенном в пятницу кратком заявлении для печати Минфина США. В документе указано, что решение согласовано лично с президентом США Дональдом Трампом. "По согласованию с президентом Дональдом Трампом Министерство юстиции не будет делать для американских компаний, включая ExxonMobil, исключения, разрешающие бурение, которое запрещено действующими санкциями в отношении России", - говорится в документе.

Газета The Wall Street Journal в среду сообщила, что ExxonMobil обратилась в минфин США с просьбой вывести из- под действия санкций, введенных против России, ряд совместных проектов с "Роснефтью" в Черном море. Американская компания направляла такие запросы дважды - в 2015 году и в марте этого года. В конце прошлого года кандидатом на пост госсекретаря США был выдвинут Рекс Тиллерсон, который возглавлял ExxonMobil с 2006 года, в феврале этого года он был утвержден на этом посту.

Ранее ExxonMobil из-за введенных против России санкций свернула 9 из 10 совместных с "Роснефтью" проектов, включая разведку и потенциальную добычу на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. Согласно финансовому отчету ExxonMobil, компания оценивает потери от санкций в сумму до $1 млрд. Под санкции попало и сотрудничество компании с "Роснефтью" по проведению геологоразведочных работ в Карском море, где в 2014 году было открыто новое месторождение "Победа" с запасами 130 млн тонн нефти и 499,2 млрд кубометров газа.