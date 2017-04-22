Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карьера директора United Airlines под угрозой из-за скандала

Экономика и бизнес
22 апреля, 2:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Правление и совет директоров компании готовят корректировку программы целевых вознаграждений, по которой Оскар Муньос должен был получить повышение по службе
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Julio Cortez

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Главный исполнительный директор американской авиакомпании United Airlines Оскар Муньос вероятнее всего не получит повышения по службе и не возглавит совет директоров в 2018 году из-за скандала после снятия пассажира с рейса. Соответствующие поправки внесены в трудовой договор Муньоса, сообщил холдинг United Continental, владеющий данным авиаперевозчиком.

"Правление и совет директоров United восприняли недавние события крайне серьезно и в настоящий момент готовят корректировку программы целевых вознаграждений. Программа ориентирована на то, чтобы меры стимулирования сотрудников авиакомпании в 2017 году были прямо и четко увязаны с улучшениями в обслуживании клиентов", - пояснили в United Continental. Это значит, что размер премиальных Муньоса, составлявших в 2016 году $18,7 млн, будет зависеть в дальнейшем от откликов пассажиров United Airlines.

Смотрите также

United Airlines не будет увольнять сотрудников после насильного снятия пассажира с рейса
СМИ: United Airlines после скандала изменила правила снятия пассажиров с рейсов
СМИ: United Airlines компенсирует пассажирам скандального рейса стоимость билетов
Глава United Airlines не собирается в отставку из-за скандала со снятием пассажира с рейса

По словам группы, дальнейшие планы Муньоса касательно поста председателя будут "в большой степени зависеть от мнения и рассудительности членов совета директоров". Руководство рекомендовало Муньосу "более основательно сосредоточиться на своих нынешних обязанностях".

Скандал вокруг United Airlines разразился после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная 9 апреля на борту самолета этой компании, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл (штат Кентукки). На записи видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону мужчину, лицо которого в крови. Как выяснилось позже, пассажира зовут Дэвид Дао, он работает врачом и является американским гражданином азиатского происхождения. По словам адвоката Дао, при снятии с рейса его клиенту сломали нос, выбили два зуба, он получил сотрясение мозга.

Инцидент произошел после того, как сотрудники филиала United Airlines попросили четырех пассажиров в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.

Директор United Airlines Оскар Муньос в понедельник извинился за произошедшее перед пассажирами рейса, однако не перед пострадавшим мужчиной. За это его вновь раскритиковали. Во вторник Муньос распространил новое заявление, в котором все же указал, что "искренне извиняется перед клиентом, которого силой сняли с рейса, а также перед всеми пассажирами на борту". Муньос отметил, что представители авиаперевозчика намерены провести собственное разбирательство в связи с инцидентом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой
2
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
3
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
4
Кадыров пообещал "комплексные меры" для освобождения российских моряков в Ливии
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
7
СМИ сообщили об отставке директора Исаакиевского собора
Темы дня
Загрузка...
Реклама