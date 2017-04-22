Yomiuri: Япония и РФ во время визита Абэ договорятся о 20 совместных проектах

ТОКИО, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония и Россия в преддверии намеченного на конец текущего месяца визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву выделили около 20 совместных проектов в нескольких сферах, включая энергетику и медицину, по которым будут достигнуты договоренности об их дальнейшей реализации. С таким утверждением выступила в субботу японская газета Yomiuri.

По ее сведениям, речь идет об окончательном соглашении по продаже от 10% до 20% акций российской фармацевтической компании "Р-Фарм" японской корпорации Mitsui. За счет этого Mitsui рассчитывает не только поставлять японские лекарства в РФ, но и расширить сотрудничество в области производства препаратов.

Кроме того, во время поездки Абэ предполагается подтвердить участие японской государственной корпорации Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) в совместной разработке нефтяных и газовых месторождений в районе Иркутска. Среди других перспективных проектов, по которым, по данным издания, стороны намерены создать механизмы для проведения консультаций, обозначены ликвидация последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" и разведка месторождений углеводородов с использованием японских технологий.

Основой для экономического сотрудничества между двумя странами сейчас является план из восьми пунктов, который Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину 6 мая прошлого года на встрече в Сочи. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

По итогам визита Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с японским премьер-министром также было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах.