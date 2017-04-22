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Во вновь созданную ТОР "Николаевск" войдут девять инвесторов

Экономика и бизнес
22 апреля, 4:44 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Общая сумма инвестиций оценивается более чем в 3 млрд рублей
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ХАБАРОВСК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Проекты на общую сумму более 3 млрд рублей инвестиций будут реализованы во вновь созданной территории опережающего развития "Николаевск", в ее состав готовы войти девять инвесторов. Об этом в субботу сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

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"Уже девять инвесторов заявили о готовности войти в состав территории опережающего развития для реализации своих проектов. Основные направления работы компаний-инциаторов проектов - это рыболовство и рыбоводство, судостроение и судоремонт, водный транспорт. Общий объем частных инвестиций составляет более 3,1 млрд рублей", - сказал Чайка.

Он добавил, что "компании в основном рыбной направленности, рыбной отрасли сами вышли с инициативой создать территорию опережающего развития".

По данным Чайки, режим ТОР будет действовать на территории площадью 531,3 тыс. га в Николаевском районе. В нее войдут городские поселения Николаевск-на-Амуре и Многовершинный, а также четыре сельских муниципалитета. Более двух тысяч рабочих мест будут носить сезонный характер, связанный с рыболовством на Амуре, 461 - постоянный.

В ТОР планируется реализовать восемь инвестиционных проектов рыбоперерабатывающей отрасли и один судоремонтной. Площадки ТОР разместятся на бывшем Николаевском судостроительном заводе, мысах Перовского и Кошка, реке Лонгари, в поселке Чныррах и селах Оремиф и Иннокентьевка.

"В рамках инфраструктурной поддержки здесь планируется строительство ЛЭП, чтобы обеспечить население и бизнес- объекты стабильным электроснабжением", - уточнил Чайка.

17-я ТОР на Дальнем Востоке

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Минвостокразвития РФ, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития "Николаевск". По данным министерства, вклад от реализации проектов, реализуемых в ТОР, в валовый региональный продукт Хабаровского края составит порядка 31,1 млрд рублей. Совокупные поступления от деятельности инвесторов в консолидированный бюджет по налогам и сборам (с учетом налоговых льгот) за период с 2017 по 2026 годы составят более 2,33 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет - 341,5 млн рублей, региональный бюджет - 673,96 млн рублей, местный бюджет - 1 045,95 млн рублей, внебюджетные фонды - 269,07 млн рублей.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, создание ТОР в Николаевском районе потребует "довольно большого объема бюджетных вложений в строительство инфраструктуры". "Мы намерены этот вопрос решить и довести до конца, ведь эффект от него будет значительным", - отметил министр.

Ранее на Дальнем Востоке было создано 16 ТОР в восьми дальневосточных регионах. В них планируется реализация 255 инвестиционных проектов с объемом привлеченных инвестиций в размере 1,428 трлн рублей. В Хабаровском крае работают две ТОР "Хабаровск" и "Комсомольск" с заявленными инвестициями более 40 млрд рублей.

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