ОКБ "Микрон" запустит первую очередь завода, выпускающий оборудование для ГЭС, в 2017 году

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Красноярское машиностроительное предприятие ОКБ "Микрон" планирует в 2017 году запустить первую очередь завода-производителя оборудования для гидроэлектростанций и другой тяжелой техники. Весь проект будет реализован в 2023 году, сообщил в субботу ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) генеральный директор ОКБ "Микрон" Дмитрий Салов.
"В этом году запускаются первые станки, а на следующий год мы планируем перевести туда действующее производство, которое сейчас целиком на арендных площадях", - сказал Салов.
Завершится строительство в 2023 году, отметил он. В течение двух лет предприятие планирует выходить на проектную мощность. Как ранее сообщалось, объем инвестиций в строительство завода составил 800 млн рублей.
Предприятие будет заниматься выпуском гидротурбин и паровых турбин, электрогенераторных установок, оборудования для горнодобывающей и горно-обогатительной промышленности.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.