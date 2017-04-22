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Тува получит в 2017 г 300 млн рублей на школу в отдаленном селе

Экономика и бизнес
22 апреля, 6:51 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Кроме того, федеральными властями было принято решение включить в перечень предусмотренных планом социально-экономического развития Тувы пункты о строительстве детских садов
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Тува получит в 2017 году 300 млн рублей из федерального бюджета на школу в селе Ийи-Тал, где дети учатся в ветхом здании. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава республики Шолбан Кара-оол в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Удалось обосновать инвестиции в строительство сельской школы. Сейчас там здание 1937 года постройки, дети учатся в школе, которая на подпорках стоит. Республике будут выделены 300 млн рублей на строительство школы в селе Ийи-Тал Улуг-Хемского района", - сказал Кара-оол.

Кроме того, федеральными властями было принято решение включить в перечень предусмотренных планом социально-экономического развития Тувы пункты о строительстве детских садов, на что Минобразования РФ готово поэтапно выделить Туве более 1,8 млрд рублей.

Красноярский экономический форум открылся 20 апреля и завершится в субботу. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форум.

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КЭФ-2016 Красноярский экономический форум – 2017
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