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Объем инвестиций в проект ТОСЭР в Красноярском крае оценивается в 11 млрд рублей

Экономика и бизнес
22 апреля, 6:54 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Проектом предусмотрено 12 производственных корпусов общей площадью 91,5 тыс. квадратных метров
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Железногорск Красноярского края оценивается в 11 млрд рублей. Об этом сообщается в презентации проекта на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

"Проектом предусмотрено 12 производственных корпусов общей площадью 91,5 тыс. квадратных метров. Объем необходимых инвестиций - 11 млрд рублей", - говорится в материалах форума.

В 2016 году власти Красноярского края направили в Минэкономразвития заявку на создание в Железногорске ТОСЭР. В отношении компаний-резидентов ТОСЭР будут действовать налоговые и таможенные льготы.

В конце марта глава города Вадим Медведев сообщил в горсовете, что по заявке Красноярского края получено положительное заключение, поддерживаемое Росатомом и Роскосмосом. Подготовлен проект постановления правительства РФ по данному вопросу, но сначала должна пройти экспертиза Минюста.

Федеральный закон, регламентирующий деятельность ТОРов, действует с 30 марта 2015 года. На таких территориях предусмотрено упрощение административных процедур для бизнеса, налоговые льготы и другие преференции. В первые три года действия закона ТОРы можно создавать только в Дальневосточном федеральном округе. Они появятся, в частности, в республике Саха (Якутия), Приморском крае, Амурской области и Камчатском крае. С 1 января 2016 года создание ТОР допускается в закрытых административно- территориальных образованиях (ЗАТО).

Красноярский экономический форум открылся 20 апреля и завершится в субботу. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форум.

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Красноярский экономический форум – 2017
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