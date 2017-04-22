Власти Тувы: отходы кобальтового производства перспективны для переработки

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Отходы (хвосты) кобальтового комбината в Туве в поселке Хову-Аксы, содержащие тысячи тонн токсических и тяжелых металлов, представляют интерес для переработки. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Я особо заинтересован, чтобы комбинат восстановился. Специалисты считают, что эти хвосты интересны с точки зрения освоения, но туда надо вкладывать деньги. Я заинтересован в том, чтобы государство определилось в плане той экологической катастрофы, которая там имеется, чья это проблема. Если региональная, то дайте нам возможность претендовать на поиск инвесторов, либо мы признаем, что это стратегические запасы государства, и тогда, извините, помогите нам решить проблему экологии этого поселка", - сказал Кара-оол.

За 20 лет существования в поселке Хову-Аксы комбината "Тувакобальт" в хранилищах были накоплены тысячи тонн токсических веществ и тяжелых металлов. Только мышьяка, входящего в десятку самых опаснейших химикатов, содержится более 75 тыс. тонн. По оценкам специалистов, его содержание в 26 раз превышает предельно допустимую концентрацию.

Кара-оол отметил, что мышьяк "имеет тенденцию к распространению и может дойти до Енисея". Тогда это будут катастрофические экологические проблемы.

"Я по этому поводу встречался с руководством "Роснедр" и проговаривал разные варианты поисков инвесторов для того, чтобы решить эту экологическую проблему. Я просил дать возможность искать на эту территорию инвесторов. А по той методике, что "Роснедра" проводят, получалось так, что эту территорию, прежде чем выставить на конкурс, они должны были выставить как минимум не менее 300 млн рублей на конкурс. С моей точки зрения, это не имело никаких перспектив, потому что и так очереди инвесторов нет", - сказал Кара-оол.

По его словам, Тува предлагала признать территорию хвостов отходов бывшего комбината бесхозной. "И тогда через шесть месяцев муниципалитет мог бы объявить его муниципальной собственностью и на основе него заниматься поиском инвестором, уже как собственник", - рассказал глава республики.

История "Тувакобальта"

"Тувакобальт" был закрыт по решению Министерства цветной металлургии СССР в 1991 году. С момента закрытия предприятия не было предпринято никаких мер для нейтрализации экологических угроз, исходящих от захоронений отходов. Хранилища не охраняются, шламы, общий объем которых составляет более 1,4 млн кубических метров, стали источником загрязнения прилегающей местности, в том числе сел Сайлыг и Хову-Аксы, где проживает более 5 тыс. человек, сообщили в правительстве Тувы.

Еще несколько лет назад проект рекультивации отходов "Тувакобальта" должен был войти в федеральную программу "Экологическая безопасность". Его даже внесли в рабочий вариант документа, однако в связи с экономическим кризисом федеральная программа была утверждена в сокращенном виде.

Как сообщал ранее министр природных ресурсов и экологии Тувы Диинмей Балбан-оол, в ближайшее время задание разработку проектной документации по рекультивации отходов "Тувакобальта" будет выставлено на торги. С готовым проектом, который, по предварительным расчетам, оценивается в сумму более 80 млн рублей, Тува сможет рассчитывать на федеральные субсидии по линии госпрограммы "Чистая страна".

Красноярский экономический форум открылся 20 апреля и завершится сегодня. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025".

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