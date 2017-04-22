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Реконструкция пункта пропуска на границе с Монголией в Туве начнется в 2017 году

Экономика и бизнес
22 апреля, 7:10 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Стоимость работ оценивается в 350 млн рублей
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Реконструкция пункта пропуска Хандагайты на российско-монгольской границе в Туве начнется в 2017 году. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава республики Шолбан-Кара-оол на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

"Наше решение совместное с Росгранстроем, мы с ними в апреле провели совещание, что с этого года начинаем реконструкцию. Ведем переговоры о том, чтобы не дожидаться вложений денег, и уже с сегодняшнего дня с имеющейся инфраструктурой начинать работу, чтобы таможенный пункт работал на многостороннем направлении", - сказал Кара-оол.

Как сообщалось ранее, стоимость реконструкции оценивается в 350 млн рублей. Финансирование рассчитано на строительство мобильного терминала с тремя полосами движения: отдельно для легковых машин, автобусов и грузовиков. Монголия со своей стороны намерена реконструировать в 2018 году Боршо.

Монголия получила кредит от китайского банка на обустройство приграничной инфраструктуры, часть которого пойдет на реконструкцию Боршо. Во время визита в Туву монгольская делегация предложила организовать на Хандагайты - Боршо пять полос для движения с отдельными полосами под перевозку ГСМ и специализированных грузов.

Кара-оол считает интересной идею монгольской стороны расширить пропускной пункт. С 1 января этого года на Хандагайты была перенаправлена федеральная трасса М-54, ранее выходившая к монгольской границе в необустроенном месте. Как сообщил ранее ТАСС глава Тувы, на Хандагайты приходится основная часть внешнеторгового оборота республики. Реконструкция пункта пропуска будет способствовать приданию ему многостороннего статуса.

Красноярский экономический форум открылся 20 апреля и завершится в субботу. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форум.

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