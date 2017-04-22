Цыденов: регионам для эффективной работы по ряду направлений не хватает полномочий

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Региональной власти по некоторым направлениям для более эффективной работы не хватает полномочий. Об этом ТАСС на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) заявил временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов.

"Есть некоторые вещи, которыми регионам имело бы смысл самим заниматься. Например, по геологоразведке", - уточнил Цыденов. По его словам, в Бурятии с каждым годом уменьшается объем ресурсов, запасов, поставленных на баланс, которые можно отторговывать, "а геологоразведка идет достаточно низкими темпами". "Мы хотели бы в этом плане усиления, активизации работы, - сказал врио главы Бурятии. - Здесь мы были бы заинтересованы в том, чтобы налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) больше распределялся в регион, чтобы направлять его на геологоразведку".

По мнению Цыденова, по ряду направлений региону не хватает средств по полномочиям, переданным федерацией. В качестве примера он называл борьбу с лесными пожарами. "В сфере лесного хозяйства: дали полномочия, но недостаточно денег - на пожаротушение и прочее. Нам по расчетам нужно более 2 млрд рублей, получаем в 5 раз меньше", - отметил Цыденов, добавив при этом, что "упреждающие" деньги все- таки выделяются, они идут на предотвращение появлений пожаров.

Накануне в ходе дискуссии по теме "Новая региональная политика" Алексей Цыденов поставил вопрос об изменении нелогичной ситуации. По его словам, сейчас Налоговый кодекс РФ в рамках инвестиционной политики дает право предоставлять льготы инвесторам. Однако объем недополученных по этой причине средств включается в доходы региональных бюджетов и вычитается из дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

"То есть, если, условно говоря, мы существующий бизнес из соседнего региона переманиваем к себе, то, наверное, да, нет смысла его поддерживать за счет федеральных дотаций. Но если бизнеса не было никогда и нигде, он совершенно новый, и он может появиться в нашем регионе только при условии получения льготы, то сумму льготы не надо засчитывать как потерянный доход, который вычитается из суммы дотации. Зачем субъект наказывать и сумму льготы вычитать из дотации?".

Красноярский экономический форум открылся 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.