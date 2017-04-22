Компании "Формула-К" и "Бриз-Запад" заключили соглашение о сотрудничестве на КЭФ-2017

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Красноярская компания "Формула-К" и алтайская "Бриз-Запад" заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития кооперационных связей между Красноярским и Алтайским краями. Теперь для разметки на дорогах Алтайского края будут использоваться материалы красноярской компании "Формула-К".
Документ, подписанный в рамках Красноярского экономического форума, расширяет перечень материалов, которые будут применяться для разметки: краски, термопластик, холодный пластик, спрей-пластик.
"Это логичное продолжение соглашения между дорожниками, подписанным вчера между управлениями дорог Алтайского и Красноярского краев, мы расширяем наше сотрудничество. Надеемся, что соглашение с алтайской компанией положительно повлияет на наше производство, поможет продолжить работу над производством инновационных материалов для разметки, что повысит качество разметки на дорогах", - сказал директор ООО "Формула-К" Александр Грязнов.
По словам директора ООО "Бриз-Запад" Андрея Салия, разметочные материалы "Формулы-К" разработаны для Сибирского федерального округа и соответствуют климатическим условиям региона, что повысит безопасность движения на дорогах.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.