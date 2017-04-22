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Объем инвестиций участников промкластеров в 2016 г. превысил 50 млрд рублей

Экономика и бизнес
22 апреля, 7:49 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Как сообщил директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, всего участники промышленных кластеров реализуют 65 совместных проектов
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций участников промышленных кластеров в 2016 году превысил 50 млрд рублей, всего они реализуют 65 проектов в 18 кластерах. Об этом сообщил в субботу директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко на круглом столе "Промышленные кластеры и технопарки: инфраструктура для опережающего развития региональной промышленности" на Красноярском экономическом форуме.

"Общий объем инвестиций участников промышленных кластеров в 2016 году превысил 50 млрд рублей. Всего участники промышленных кластеров реализуют 65 совместных проектов, большая часть предполагает производство конкурентоспособной продукции для нужд российских и зарубежных предприятий", - отметил Шпиленко.

Он добавил, что кластеры играют значительную роль как в экономике регионов, где они расположены, так и в экономике страны в целом.

"Кластер автомобильной промышленности Самарской области генерирует более 14% ВРП региона, а участники кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения в Республике Бурятия - 25%. 40% производства отрасли автомобилестроения Самарской области сконцентрировано в кластере автомобильной промышленности. Промышленный кластер метровагоностроения Московской и Тверской областей объединяет ведущие предприятия отрасли транспортного машиностроения России. Участники промышленного кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности "Липецкмаш" занимает около 5% Российского рынка шлифовальных станков, а на национальный аэрозольный кластер приходится более 55% российского рынка аэрозолей", - привел пример глава Ассоциации.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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