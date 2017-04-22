Власти Красноярского края выделят участок под заготовку 1,5 тыс. тонн кедрового ореха

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Участок под ежегодную заготовку 1,5 тыс. тонн кедрового ореха будет предоставлен в аренду в Красноярском крае компании по сбору дикоросов. Об этом в субботу сообщил министр лесного хозяйства региона Владимир Векшин на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).
"В этом году планируем предоставить участок в Курагинском районе на 49 лет с объемами заготовки 1,5 тыс. тонн кедрового ореха в год", - сказал Векшин.
По словам министра, в 2016 году компании отрасли заготовили в регионе больше 1,5 тыс. тонн дикоросов, в том числе 90,5 тонны кедрового ореха.
Векшин отметил, что предприниматели не стремятся брать участки в аренду. "Если такой участок в окрестностях населенного пункта, его хоть колючей проволокой обнеси, население все равно будет туда ходить. Если далеко в тайге - то самому не добраться. Вот и получается, что за участок нужно платить, охранять и все население может там собирать (дикоросы)", - сказал Векшин.
Как сообщил ранее президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков, из страны ежегодно экспортируется около 12 тыс. тонн кедрового ореха. При этом 95% идет в Китай, откуда продукция реэкспортируется - в мире этот продукт больше известен под названием "китайский".
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.