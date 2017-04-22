МЭР: борьба с безработицей приводит к ограничению роста экономики из-за нехватки кадров

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Стремление ограничить рост числа безработных ставит под вопрос возможности повышения темпов роста экономики, поэтому государству, возможно, придется смириться с увеличением безработицы. Об этом заявил замминистра экономического развития Олег Фомичев на сессии Красноярского экономического форума, посвященной проблемам демографии.

"Если мы говорим о привлечении на рынок труда новых категорий населения, то это начинает впрямую противоречить другому нашему направлению политики, которое называется "борьба с безработицей". На уровне регионов есть жесткая установка, это входит в число показателей оценки эффективности губернаторов - по уровню безработицы: высвобождать работников с текущих рабочих мест, мягко говоря, не рекомендуется", - сказал Фомичев.

По его словам, новых рабочих мест создается немного и трудоустроить высвобождаемых работников становится трудно.

"И мы попадаем в проблему "курицы и яйца". Новые предприятия не создаются, потому что под новые проекты у нас нет необходимого количества и качества занятых, а эти занятые не высвобождаются с текущих рабочих мест, низкопроизводительных и неэффективных, потому что их некуда трудоустроить",- сказал Фомичев.

Как отметил замминистра, эта ситуация сейчас будет усугубляться.

Государству надо готовиться к росту числе безработных

Как заявил замминистра экономического развития, государство при реализации планов по ускорению темпов экономического роста должно быть готово к росту безработицы.

"У нас количество трудоспособного и экономически активного населения будет сокращаться. И если эта проблема "курицы и яйца" сохранится, то экономический рост у нас под большим вопросом чисто по демографическим характеристикам. Один из возможных выходов, но он очень рискованный, это то, что на некоторое время нам действительно придется смириться с тем, что у нас будет расти уровень безработицы. И вот именно под это нам нужно готовить службы занятости, если этот риск будет реализовываться", - сказал Фомичев.

По его словам, органы занятости должны быть готовы переобучать высвобождаемых работников.