ВЭБ определится с покупателем Связь-банка и "Глобэкса" до 1 июля

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. ВЭБ не собирается откладывать продажу Глобэкса и Связь-банка, определится с покупателем до 1 июля, сообщил журналистам председатель ВЭБ Сергей Горьков в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Мы продолжаем изучать поступившие предложения, ничего не откладываем. У нас задача определиться в первом полугодии, до 1 июля мы определимся. Никаких задач по сдвижению этого срока мы не видим", - сказал он.

Сейчас ВЭБ уточняет у потенциальных покупателей параметры, связанные с капиталом и структурой сделки, добавил Горьков.

Накануне первый заместитель председателя госкорпорации Николай Цехомский в интервью агентству Bloomberg говорил, что ВЭБ может отложить продажу своих дочерних Связь-банка и банка "Глобэкс", сохраняя при этом планы конвертировать в бессрочный долг 212 млрд рублей, выданных Банком России на их санацию. По его словам, ВЭБ не удовлетворен тремя финальными офертами от претендентов на Связь-банк и банк "Глобэкс" и не видит необходимости спешить с их продажей.

В конце февраля сообщалось, что ВЭБ до 20 марта ожидает финальные предложения по покупке "Глобэкс" и Связь-банка. Согласно стратегии ВЭБ до 2021 года, госкорпорация планирует вывести дочерние Проминвестбанк, Связь-банк и банк "Глобэкс" из состава группы до конца 2018 года.