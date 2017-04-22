Минпромторг не представил в правительство предложения по изменению программы утилизации

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ пока не представил в правительство свои предложения по изменению программы обновления автопарка, в частности, по программе утилизации. Об этом сказал журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Они еще не внесли материалы (в правительство - прим. ТАСС). Они действительно их готовят, но еще не внесли", - сказал он.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что программа льготного автокредитования, в которую входит также такой механизм поддержки автопродаж, как льготный автолизинг, сохранится до конца года.
При этом программы обновления автопарка в РФ (это программа утилизации, а также льгота на покупку нового автомобиля при сдаче в салон старого - trade-in) - видоизменятся со второго полугодия, к ним добавятся новые, адресные программы поддержки спроса на автомобили.