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Минпромторг не представил в правительство предложения по изменению программы утилизации

Экономика и бизнес
22 апреля, 8:20 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что программа льготного автокредитования сохранится до конца года
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ пока не представил в правительство свои предложения по изменению программы обновления автопарка, в частности, по программе утилизации. Об этом сказал журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Они еще не внесли материалы (в правительство - прим. ТАСС). Они действительно их готовят, но еще не внесли", - сказал он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что программа льготного автокредитования, в которую входит также такой механизм поддержки автопродаж, как льготный автолизинг, сохранится до конца года.

При этом программы обновления автопарка в РФ (это программа утилизации, а также льгота на покупку нового автомобиля при сдаче в салон старого - trade-in) - видоизменятся со второго полугодия, к ним добавятся новые, адресные программы поддержки спроса на автомобили.

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Красноярский экономический форум – 2017
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