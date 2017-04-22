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Инвестпрограмма заполярного филиала "Норникеля" в 2017 году превысит 66 млрд рублей

Экономика и бизнес
22 апреля, 8:29 дата обновления: 22 апреля, 8:42 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Инвестпрограмма сопоставима с прошлым годом, подчеркнул директор филиала Александр Рюмин
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Инвестиционная программа заполярного филиала "Норникеля" в текущем году превысит 66 млрд рублей, что сопоставимо с инвестициями 2016 года. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Александр Рюмин.

"На текущий год запланировано больше 66 млрд рублей на инвестиционные программы. Из них 45 млрд рублей - на капитальное строительство, около 10 млрд - на оборудование, его замену и ремонты, около 5 млрд - проведение капитальных и капитализированных ремонтов и прочее. Инвестпрограмма сопоставима с прошлым годом", - сказал Рюмин.

Он добавил, что уровень добычи руды ожидается около 70 млн тонн по итогом года с "увеличением начиная с 2018 года".

"Мы продолжаем строить Талнахское хвостохранилище и уже начали там складировать все хвосты с Талнахской обогатительной фабрики, это около 6 млн тонн в год. Мы используем систему замкнутого водооборота, что ведет к снижению расходов свежей воды, тем самым экономя ресурсы", - сказал Рюмин.

Программа утилизации серы в Красноярске

Норникель" примет решение о варианте утилизации серы на Надеждинском заводе компании в Красноярском крае в конце 2017 - начале 2018 года, сообщил Рюмин.

"Порядка 700 млн рублей на этот год заложено на выполнение проектной документации, к концу года - в начале следующего будет принято решение, по какому пути будем реализовать программу утилизации серы на Надеждинском заводе. Или производство серы, либо производство серной кислоты", - сказал Рюмин.

Ранее сообщалось, что компания планирует к 2020 году реализовать проект по производству серы с объемами 800 тыс. тонн в год.

Диоксид серы попадает в атмосферу с металлургических производств "Норникеля", реализация проекта позволит перерабатывать его. В перспективе "Норникель" планирует снизить объемы выбросов диоксида серы предприятиями Заполярного филиала на 1,6-1,7 млн тонн в год (85%).

"Норникель" - диверсифицированная горно- металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Арктика сегодня Красноярский экономический форум – 2017
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